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  4. 11 Nisan 2019 08:12

YSK’ya itiraz süreci tamamlandı! Hangi parti hangi ilde itiraz etti?

31 Mart Yerel Seçimleri'nde siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

YSK’ya itiraz süreci tamamlandı! Hangi parti hangi ilde itiraz etti?
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İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan’da başlayan YSK’ya itiraz süreci tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre siyasi partiler 25 ilde YSK’ya itirazda bulundu.

AK Parti, itiraz sürecinde aralarında İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 9 ilde itiraz başvurusu yaptı. Partinin İstanbul İl Başkanlığı, 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, YSK’ya gönderilmek üzere il seçim kuruluna verdi. AK Parti ayrıca, Büyükçekmece’deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini de İstanbul İl Seçim Kurulu’na sundu.YSK, AK Parti’nin talebini kısmen kabul ederek İstanbul’da 51 sandığın tekrar sayılmasına hükmetti. Kurul, Büyükçekmece ilçesiyle ilgili talepleri ise daha sonra karara bağlayacak.

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