YSK'ya 'seçim ittifakı' ayarı; oy hesaplaması değişiyor

Seçim ittifaklarının devreye girmesi ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) oy hesaplama sisteminin de baştan sona değiştirilecek. Seçimlerde kullanılan sonuç tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifaklara göre yeniden düzenlenecek.

OY HESAPLAMADA KULLANILAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI YENİLECEK



TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri dün başlayan seçim ittifaklarına ilişkin düzenlemenin yasalaşması ile birlikte YSK seçimlerde kullandığı tüm materyalleri yeni sisteme uygun hale getirecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oyların hesaplama yöntemleri yeni düzenlemeye göre yapılacak. Bu kapsamda, seçimlerde kullanılan sandık sonuç tutanakları, il-ilçe sonuç birleştirme tutanakları ve oy hesaplamada kullanılan bilgisayar yazılımları yenilenecek. Tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifak sütunu ve ortak oylarla ilgili bilgilerin yer alacağı şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca YSK’nın, her seçim döneminde yayınladığı genelgeler de yine seçim ittifaklarını içerecek şekilde güncellenecek. YSK, tüm bu değişiklikleri yapmak için kurul üyelerinden oluşan bir komisyon kuracak.

100 BİN İMZA İÇİN ÖZEL YAZILIM



Öte yandan, AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum yasaları konusundaki hazırlığını sürdürüyor. 100 bin imzaya ilişkin başvuruların noterler aracılığı ile mi yoksa ilçe seçim kurulları aracılığı ile mi alınacağı konusunda henüz bir karar verilmedi. AK Parti kurmayları, imzaların ilçe seçim kurulları aracılığı ile alınması önerisine daha yakın duruyor. Bu düzenlemenin yasalaşması durumunda, YSK 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ayrı bir çalışma yapacak. AK Parti kurmayları, 100 bin imza için noter şartı getirilmesi durumunda YSK ile noterler arasında elektronik ortamda ortak bir bilgisayar ağının kurulabileceğini, noterlerin aldığı her imzanın bu yolla YSK’nın sistemine işlenebileceğini dile getiriyor. Başvuruların ilçe seçim kurulları aracılığıyla alınmasına karar verilmesi durumunda da YSK yine bu başvuruların toplanacağı özel bir bilgisayar yazılımı kullanacak.