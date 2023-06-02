  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. YSP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu

YSP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu

YSP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu
Güncelleme:

Yeşil Sol Parti (YSP), Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek.

YSP, parti binasında gerçekleştirdiği toplantıda parti grup yönetimini belirledi.

28. Dönem'de YSP, yeni Meclis başkanvekili olarak Sırrı Süreyya Önder üzerinde mutabık kaldı. Ayda bir kez ve üç gün süreyle TBMM Genel Kurulu'nu yönetecek Önder, Meclis protokolünde de ön sırada yer alacak.

MECLİS BAŞKANI ADAYI TÜLAY HATİMOĞLU ORUÇ
Meclis başkanı adayı olarak ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç gösterilecek.

 Meclis İdare Amiri Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri ise Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş olarak belirlendi. Grup Başkanvekillerinin, yapılacak kongre sonrası değişebileceği belirtildi.

SANCAR VE BULDAN HDP'DE KALMAYA DEVAM EDECEK
YSP listelerinden seçilen HDP Eş Genel Başkanları Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Van Milletvekili Pervin Buldan HDP'de kalmaya devam edecek.

Etiketler ysp meclis başkan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fahiş kiralarla mücadele için işte masadaki 3 alternatif
Dizi bitti, tatil sezonunu açtı: Demet Özdemir'den bikinili pozlar
Yeni kabineye 1 kala Dolar'dan bir rekor daha
AFAD'tan endişe yaratan ''suskun fay hatları'' açıklaması
Türkiye'nin beyaz eşya devi hacklendi: On binlerce kişinin verileri çalındı
Dünya Mehmet Şimşek'i konuşuyor! Borsa yükseldi, risk primi geriledi
Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
HaberTürk’te siyasi köşe yazılarına son verildi
Tarihi eser kaçakçılarının deposundan çıkanlar şaşkına çevirdi
Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı