Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den sert tepki !

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili, "Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır? Böyle bir uygulama dünyanın en kötü rejimlerinde bile görülmemiştir" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da, Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili “resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek” suçlamasıyla yargılanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

“DÜNYANIN EN KÖTÜ REJİMLERİNDE BİLE GÖRÜLMEMİŞ”

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

AB üyesi bir ülkede seçilmiş bir müftü cenaze namazını kıldırdığı için hapis cezası alıyor!

Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır?

Böyle bir uygulama dünyanın en kötü rejimlerinde bile görülmemiştir.