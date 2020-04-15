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  4. 15 Nisan 2020 13:33

Yurt dışındaki Türk vatandaşları için flaş açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halen yurt dışında olan ve dönmek için başvuran Türkleri en kısa sürede getireceklerini açıkladı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları için flaş açıklama!
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs salgını sürecinde yurt dışında bulunan 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz."
 
 
 

 

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