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Zafer Partisi: ''Adı çözüm kendi ihanet olan bu bulanık süreci baltalayacağız''

Zafer Partisi: ''Adı çözüm kendi ihanet olan bu bulanık süreci baltalayacağız''
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Zafer Partisi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından ''Adı çözüm kendi ihanet olan bu bulanık süreci baltalayacağız'' açıklamasını yaptı.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen İmralı heyeti, Öcalan'ın mektubunu okudu. Teröristbaşının mektubunda, ''PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.'' dediği aktarıldı. Mektupta, ''Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum'' ifadeleri yer aldı.

ZAFER PARTİSİ: SÜRECİ BALTALAYACAĞIZ

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Öcalan'ın çağrısının ardından yaptığı açıklamada, ''Biz İmralı demiyoruz. Eli kanlı bebek katili terörist ile yapılan görüşmeyi İmralı diyerek kamufle edemeyiz. Biz teröriste terörist deriz, sayın ya da beyefendi bizim lugatımızda yoktur'' dedi.

Zafer Partisi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda da şöyle denildi:

"Büyük Türk Milleti, kadim tarihi boyunca kendisine düşman gruplarla müzakere etmemiş, barışmamış, kol kola girmemiş; aksine milli benliğine göz dikenlerin heveslerini sayısız kez kursaklarında bırakmıştır.

Bugün yine Büyük Türk Milletinin Korkusuz Neferleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan bu kutlu vatana kararlılıkla sahip çıkacaktır.

Zafer Partisi olarak; adı “Çözüm” kendi “İhanet” olan bu bulanık #SüreciBaltalayacağız

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"

Zafer Partisi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından ''Adı çözüm kendi ihanet olan bu bulanık süreci baltalayacağız'' açıklamasını yaptı.

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Etiketler zafer partisi abdullah öcalan PKK
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