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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral istifa etti
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinin CHP'nin Saraçhane mitinge katılmama kararının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinin CHP'nin bugün Saraçhane'de gerçekleştireceği mitinge katılmama kararının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Soral X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Anayasal ve yasal haklarımızın tamamen askıya alındığı, muhalif olanlara zenci muamelesi yapıldığı bir dönemde Sayın Ümit Özdağ’ı hukuksuzluğun pençesinden almak en önemli ve tek görevdi; bunun için hep beraber gayret gösterdik.

Türkiye’nin son 23 yılda AKP iktidarı ile karşılaştığı ekonomik, sosyal ve hukuki sıkıntıları ortada… bu tespitleri sürekli yapıyoruz.

Ancak tespit yapmak yetersiz; çözüm de bulmak ve milletin önüne koymak zorundayız. Bu yıkımı toparlayabilmek ve Atatürk devrimini tamamlayabilmek için “adeta 1923’teki gibi bir kurucu kadro” gerekiyor.

Nitekim 21 Mayıs tarihli, altta alıntıladığım X mesajımda bu konuya şu sözlerle değinmiştim;

“(…) ben, gerek toplumun Atatürkçü, aydın, entellektüel kadrolarına ulaşmak ve onları partiye katarak toplumsal sinerji yaratma noktasında gerekse ideolojik bakış ve davranış biçimi olarak partiye egemen olan eğilimin bugünün ihtiyaçlarına cevap vermede eksik kaldığını düşünüyorum.”

Ben, “kurucu kadro” diye tanımladığım kadro içinde, Türker Ertürk, Ümit Kocasakal, Adnan İslamoğulları, Ahmet Yavuz, Servet Avcı ve adını anamadığım kamuoyunda karşılığı olan, Atatürkçü, birikimli, tecrübeli isimlerin olması gerektiğine inanıyorum.

Zafer Partisinin kurumsal ve ortak akılla yönetilen bir kadro partisine dönüşmesi gerektiğine inanıyorum.

İktidarı hedefleyen, bugünkü bölgesel ve ülkesel kaos ile baş edebilecek bir parti için böyle donanımlı bir kadroyu ve ortak akılla yönetimi zorunlu görüyorum.

Tabii bu isimler: “gel beraber siyaset yapalım” gibi bir çağrı ile değil, ortak akıl, ortak yönetim taahhüdü ile ikna edilebilir.

Zaten kadro partisinin özünde bu temel olgu yatar.

Ancak Sayın Ümit Özdağ’ın genel başkan olarak bu konudaki yorumları ve tercihleri her zaman benimkinden farklı oldu.

Hukuksuz tutukluluğu sonrasında da kadro, kurumsallaşma ve Atatürkçü cenaha açılma konusunda yine aynı noktada durduğunu görüyorum.

Tabii hukuksuz tutukluluğundaki zorlu süreçte siyaset yapış şeklini değiştirme kararı da almış olabilir.

Elbette tamamı kendi takdirleridir. Partinin genel başkanıdır, tercihlerine saygı duyacağız.

Ancak, Atatürkçülük devrimciliktir. Üniter yapının korunmasıdır, milliyetçiliktir, devletçiliktir, halkçılıktır, liyakattır, bilimdir, hukuktur, mücadeledir. Türkiye Cumhuriyeti bu geçtiği süreçte Atatürkçülüğe adeta su gibi hava gibi ihtiyaç duymaktadır.

Maalesef söylemekle Atatürkçü olunamıyor… Eylemle olunuyor…

Ülke sorunlarını çözebileceğine inanmadığınız bir yerde, salt siyasi kariyer hedefleriyle bulunmak ne genel başkana ne bize güvenen vatandaşlara ne de kendime karşı samimi bir duruş olmaz. Aksine herkesi aldatmak olur.

O benim yapıma uygun değil.

Zafer Partisinin tüm teşkilat, üye ve gönüllülerine ve Sayın Ümit Özdağ’a başarı dileklerimi, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

"LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR"

Soral, bir önceki paylaşımında ise Saraçhane'de olacağını duyurdu. Bartu, "Bütün yasal ve anayasal haklarımızın askıya alındığı bu süreçte ilk Saraçhane buluşmalarına katılmış, herkesi de davet etmiştim. Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Milletinin adı Türk Milleti. Dili Türkçe. Bütün siyasi şaşılıklara rağmen, hem Atatürk Cumhuriyetine hem de hukuka sahip çıkarım. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ben, yetişebilirsem fiziken de Saraçhane’de olacağım."

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi, CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla İstanbul Saraçhane’de düzenleyeceği mitinge katılmama kararı aldı.

Karar, Genel Sekreter Cezmi Polat tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na gönderilen yazılı talimatla iletildi.

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Etiketler zafer partisi saraçhane Bartu Soral miting
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