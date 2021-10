Zafer Partisi Lideri Özdağ, Esenler Belediyesi’nin Suriyeliler için verdiği şöleni protesto etti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve partililer bugün Esenler Belediyesi önüne giderek, Esenler Belediyesi’nin belediye kaynakları ile Suriyelilere İsveç’ten getirttikleri Lübnan asıllı şarkıcı ile verdikleri konseri protesto etti.

Zafer Partisi üyeleri, Genel Başkan Ümit Özdağ ile birlikte Esenler Belediyesi önünde halkla buluştu. Yoğun ilgi ile karşılaşan Özdağ, bir basın açıklaması yaptı, sonrasında halkla kucaklaşarak onların dertlerini dinledi. Özdağ yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Ülkemizin ne kadar ağır bir ekonomik krizden geçtiğini hepimiz her gün, her saat, her dakika yaşıyoruz. Mutfakta ağır bir kriz var.İnsanlar aç, süpermarkette malların üzerine kilitler vuruluyor. İnsanlar pazar sonrasında yerde kalan gıdaları topluyor, onlarla karnını doyurmaya çalışıyor. Hal buyken Suriyeli sığınmacıların, sadece kayıtlı olanlarına 80 milyar dolar para harcamış ve harcamaya devam ediyorken, Türk askeri Suriye’de can vermeye devam ediyor. Evet Türk milleti misafirdir, ama artık yeter diyor, herkes kendi vatanına dönmeli diyor.”

Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti;

Bunlar olurken, ülke ekonomik krizin içinde kıvranırken, Esenler Belediyesi, Suriyelileri eğlendirmek için, Lübnan asıllı, İsveç vatandaşı, müslüman kardeşler örgütü ile içli dışlı olan bir sanatçıyı Türkiye’ye getirip Suriyelilere şölen düzenliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Yedirdiniz, içirdiniz, baktınız, şimdi sıra onları eğlendirmeye mi geldi? Biz Zafer Partisi olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türk halkına yapılan bu büyük haksızlığı protesto edeceğiz. Biz Suriyelilerin düşmanı değiliz. Allah kimseye onların başına gelen türden bir felaket ile karşılaştırmasın. Ancak Türk milletinin kaynaklarının da heba edilmesini istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından basının sorularını yanıtlayan Özdağ, Esenler Belediyesi etrafında toplanan yoğun kalabalıkla kucaklaştı, vatandaşın dertlerini dinledi.