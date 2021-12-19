Zafer Partisi lideri Özdağ: ''Türkiye talan ediliyor''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ihracatla ilgili ilginç değerlendirmeler yaparak, "AKP, kaza yapmış TIR'ın taşıdığı malların yağmalanmasını ihracat zannediyor" dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Türk lirasının değerinin olağanüstü düşmesi üzerine yabancıların, gerek günübirlik uçuşlar, gerek karayolu ile sınır illerimize gelerek; başta gıda maddeleri ve ilaç olmak üzere toptan alışveriş yapmaları bir ihracat getirisi değildir. Bunu böyle görmek büyük bir gaflettir.” dedi.

Özdağ şöyle devam etti: “AKP devrilmiş tırın mallarının yağmalanmasını ihracat zannediyor. Edirne’de, İstanbul’da, Karadeniz illerimizde şu anda süpermarketlerin kasa sıralarında iki türlü müşteri var. Birincisi alış veriş arabalarını bozdurdukları döviz ile ağzına kadar dolduran Bulgarlar, Gürcüler ve diğer yakın ülkelerden elinde üç kuruş dolarla talana gelenler; ikincisi boş sepetlerin içinde, ürkek bir şekilde, sepetine bir iki ürün anca koyabilmiş bir şekilde sırasını bekleyen Türkler…

“Türkiye TALAN ediliyor.” diyen Ümit Özdağ “Türk vatandaşları 2. Veya 3. Sınıf insan değildir. Aklınızı başınıza alın. Bu ticaret değil, bu alışveriş fırsatı değil. Bir ülkenin faiz düşüreceğim inadı ile parasının değersizleşmesi ve soyulmasıdır, TALAN EDİLMESİDİR.”dedi.

Oysa, İç piyasa için üretilen gıda maddelerinin toptan şekilde yurtdışına gitmesi, önümüzdeki aylarda vatandaşlarımızın bu mallara ulaşmasını imkansız hale getirecektir. Üstelik kurak bir yıl yaşandığı için, tarımda da verimin düşük olduğu bir yıl yaşayacağımız aşikardır. Bütün bunlar 2022 yılında ciddi bir kıtlık sorununu olacağını gündeme getirmektedir.

4 yıl önce benzer bir süreç İran’da İran parasının değerinin düşmesi üzerine yaşanmıştı. Iraklılar İran’dan büyük miktarda alışverişe başlamıştı. Tahran tehlikeyi görerek önlem aldı ve gıda maddelerinin satışını yasakladı. AKP ise kendi yurttaşlarını önemsemediği için Türk gıda ve ilaç piyasasının adeta talan edilmesini seyrediyor. Oysa 600 ilacın yurtdışından temini konusunda ağır sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yüzden ülkemizden yurtdışına sadece gıda değil İLAÇ SATIŞI da yasak olmalıdır.

Bir de bununla yetinmeyip, gelen Yunanlıların Trakya’da ev veya arsa aldıkları gelen haberler arasındadır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ“ Kurtuluş savaşında süngülerle aldığımız topraklar, basiretsiz bir ekonomi politikası ve kur artışı yüzünden verilemez. VATAN KUTSALDIR SATILAMAZ” dedi

Türkiye’ye 8 milyon insanı doldurmakla yetinmeyip Suriye’nin kuzeyinde de 3 milyon Suriyeliye Türk Milletinin sofrasına ortak eden AKP şimdi de kıtlığın şartlarını göre göre hazırlıyor. Zafer Partisi olarak Erdoğan’ı bir kez daha UYARIYORUZ. Türkiye kritik bir eşiğe doğru sürükleniyor. Önümüzdeki günlerde, Zafer Partisi, ekonomik krizin, Türkiye’deki intiharlar le ilgili olduğunun raporunu kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu raporda gösterdiği gibi, EKONMİK KRİZ, İNTAHARLARI tetiklemektedir. Korkutucu olan ise; toplumsal psikolojinin kırılma noktasına doğru hızla ilerlediğini görülmesidir.