Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ aylar sonra hakim karşısına çıkıyor

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan ve tutuklandıktan 77 gün sonra iddianamesi hazırlanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ocak 2025’te halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün saat 10.30’da İstanbul Silivri’de görülecek.

Tutukluluğundan tam 77 gün sonra hazırlanan soruşturma iddianamesine ilişkin Özdağ, “9 sayfalık iddianame 77 günde yazıldı” ifadelerini kullanarak isyan etmişti. Bu iddianame uyarınca Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istendi.

Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenen iddianamede “İşlediği üzerine atılı Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçundan eylemine uyan TCK’nın 216/1, 218/1,43 madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi." ifadeleri yer aldı.

Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı. Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta ayrıldı.

Özdağ ayrıca dün avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, duruşmasına katılım çağrısı yapmış ve “142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım, TCK 216’dan en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum” diterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor. İktidara ayrı, hukuk muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye’de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum”