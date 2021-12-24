Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: ''Dış güçler Erdoğan'ın ekibi''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında ekonomiye dair gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Bugün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ basın açıklaması gerçekleştirdi. Ekonomiyi değerlendiren Özdağ; “Türkiye ekonomisi Erdoğan ve liyakatsiz yöneticilerin elinde savrulmaktadır. Artık geldiğimiz noktada bu liyakatsiz yöneticiler açık seçik kendi iktidar dönemlerinin hatalarından dolayı “ülkenin bu hale geldiğini” beyan etmektedir.” dedi. “Örneğin Bakan Nebati’nin "Ekonominin sorunları 2010 yılından itibaren uygulanan yüksek faiz, düşük kur sisteminden kaynaklanıyor." demesi bunu doğrulamaktadır. Ülkedeki ekonomik krizin tek sebebi; 2010 yılından bu yana iktidarda olan AK Parti hükümetleridir. Son 11 yıldır Erdoğan’ın dış güçler diye hitap ettiği kendi ekibiymiş !” şeklinde sözlerine devam etti.

%50’lik Zam İşçinin Eline Geçmeden Eridi

Erdoğa’ın halktan uzaklaştığını dile getiren Özdağ; “Türkiye ekonomisini yönetmedeki basiretsiz ve ülke gerçeklerinden uzak tutum ve davranışlar, Türk Milletini fakirleştirmiştir. Türk Devleti, Erdoğan’ın aile şirketi gibi yönetilmekte ancak oluşan ekonomik zararlar Türk Milletine fatura edilmektedir.” dedi. “Artan hayat pahalılığı Türk Milletini fakirleştirirken, asgari ücrete verilen %50’lik zam, daha işçinin eline geçmeden eriyip yok olmuştur veya olmaya devam etmektedir. Sadece işçi değil; emekli, memur, çiftçi, esnaf, işsizler, küçük işletmelerin tamamı ve geleceğimiz olan gençler, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hükümet ise; Türkiye’de her şey mükemmelmiş gibi, saraylarında, sıcak makamlarında Türk Milletinin verdiği vergiler ile sefa sürmeye devam etmektedir.” Şeklinde sözlerine devam etti.

Özdağ’dan, Erdoğan’a Hariri Ailesi Sorusu

Konuşmasında Erdoğan’a seslenen Özdağ; “Hazine’nin de borçlanma faizini düşür. Niye sadece MB faiziyle uğraşıyorsun. Ayrıca Erdoğan; milyarlarca doları alıp kaçmasına izin verdiğin Hariri ailesine peşkeş çektiğin ve borç içinde yüzen TELEKOM’u, şimdi milyarlarca dolar ödeyerek geri almaya çalışman, yetimin öksüzün hakkını heba etmek değil mi?” dedi.

Merkezi Yönetim Bütçesi Revize Edilmeli

Merkezi yönetim bütçesinin revize edilmesi gerektiğini ifade eden Özdağ; “Erdoğan’a ve Bakan Nebati’ye sesleniyorum. TBMM’de kanunlaşan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini revize edin. Türk Milleti ile dalga geçmeyin. Bu bütçe öngörüleriz ile, 2022 yılı harcamalarınızı karşılayamaz ve Türk Milletinin mağduriyetini artırırsınız.” diyen Özdağ sözlerine şu şekilde devam etti; “Erdoğan ve hükümet üyeleri, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin İFLAS ettiğini bilmektedirler. Ancak hiçbir önlem almamaktadırlar.”

Erdoğan Ekonomik OHAL Planlıyor

Özdağ; “Erdoğan “darbe-i hükümet” yani “ekonomik OHAL” peşindedir. Sayın Erdoğan, Türk Milleti adına buradan sana sesleniyorum; Zafer Partisi olarak bunun farkındayız. Seni buradan uyarıyor ve Türk Milletine şikayet ediyoruz. Merkezi Yönetim Bütçesini; ortaya çıkardığın bu ekonomik krize göre yeniden revize et ve öyle uygulamaya koy.” dedi.

Sen Allah’a Yakın Olmak İstemiyor Musun?

TBMM’de kabul edilen bütçeyi değerlendiren Özdağ; “Diyanet İşleri Başkanlığı tek başına dört beş bakanlığın veya onlarca devletin en üst kurumunun harcadığı toplam parayı tek başına harcamaktadır.” dedi.

Özdağ; “Bu kurumun başında olan Ali Erbaş, zırhlı araca binmekte, lüks otellerde davetler düzenlemekte ve ondan sonra çıkıp "Fakirlik, Allah'a yakın olmaktır." açıklaması ile Türk Milleti ile dalga geçmektedir. Sormak lazım Ali Erbaş’a, “sen ALLAH’a yakın olmak istemiyor musun?”. Aslında senin Allah’a değil Vatikan’a yakın olduğunu düşünüyorum.” dedi.

BU bütçe;





Türk Milleti Elinde Avucunda Olanı Verdi

Göç İdaresine ayrılan bütçeyi değerlendiren Özdağ; “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 4.5 milyar TL’lik bütçe ayrılmıştır.” Diyen Özdağ, “Türk Milletinin hayat pahalılığı altında ezildiği bir dönemde hala Suriyeli ve diğer kaçak yabancılara bu kadar bütçe ayrılması İnancımızın neresindedir. 2012 yılından bu yana Türk Milleti elinde avucunda olanı verdi. Türk Cumhuriyeti Devleti, kamu kurumlarını satarak bu insanların ihtiyacını karşıladı.Özetle elimizde ve evimizde olan son hurmaları paylaştık. Şimdi ise misafirlere ikram etmek için faizle borç para alıyoruz.” Diye konuştu.

AK Parti “İntihar Bütçesi”nin Sebebidir

Son zamanlarda artan intiharları değerlendiren Özdağ; “AK Parti hükümetinin iktidarda dönem boyunca onbinlerce vatandaşımız intihar ederek yaşamına son vermiştir. “ dedi.

Özdağ; “Erdoğan’a tavsiyemiz; Yurtdışındaki insanlar veya Suriyeliler ile değil, Vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilenmesidir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tavsiyemiz ise; zırhlı makam aracı ile siyasetçiler ile takılmayı ve de lüks otellerde ziyafet vermeyi bırakmasını, toplumun bu sorunu ile ilgili gerekli faaliyetleri yürütmesidir.” diye konuştu.

Özdağ, “2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bir görev dağılımı yapılmıştır. Erdoğan ve ahalisine; Saray ve makamlarda şatafat yapmaya devam etmek düşmüştür.Türk Milletine ise; tasarruf yapmak, verilen İBAN’lara para göndermek, hayat pahalılığı altında ezilmek düşmüştür. Ayrıca Türk Milletine 2022 yılı bütçesinde verilecek muazzam bütçe açığı ile Suriyelilere yapılan harcamaların faizlerini de ödemek düşecektir. Zafer Partisi olarak Türk Milletine söz veriyoruz. Türk Devletini, Türk Milletine tekrar geri vereceğiz.” dedi.