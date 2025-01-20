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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'ın  19 Ocak 2025 Pazar günü düzenlenen il başkanları istişare toplantısındaki sözleri nedeniyle harekete geçtib

İHA'nın haberine göre Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle  Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Özdağ'dan ilk tepki: "Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım"

Özdağ sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz." dedi.

 

Özdağ ne demişti ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son günündeki kapanış konuşmasında  "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir" demişti.

Erdoğan'ın, tarihi çarptırarak milletin tarihine zarar verdiğini söyleyen Özdağ açıklamalarını "Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir. Zafer Partisi olarak biz ana muhalefet gibi bu faşizmle normalleşmeyeceğiz. Biz mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Zafer, Türk devletinin ve Türk milletinin olacaktır" diyerek sürdürmüştü.

İHA

Etiketler zafer partisi Ümit Özdağ soruşturma cumhurbaşkanına hakaret
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