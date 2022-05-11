Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Özdağ'dan hakkındaki suç duyurusu sonrası yaptığı ilk açıklaması çok sert oldu.

Türkiye'deki sığınmacı sorunuyla ilgili tek başına kamuoyu yaratmayı başaran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Duyuru dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın suç duyurusuna ilk açıklaması "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz. Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz" şeklinde oldu.

BAKAN SOYLU'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'deki sığınmacı sorununa dikkat çeken ve AK Parti iktidarını sığınmacılarla ilgili politikasını sert bir ifadeyle eleştiren Özdağ son olarak canlı yayında kendisi hakkında "Soros çocuğu" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gösterdiği tepkiyle gündemdeydi.

Özdağ, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığına yürümüş fakat emniyetin izin vermemesi nedeniyle binanın içine girememişti.