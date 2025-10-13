  1. Anasayfa
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan olay olacak AK Parti, MHP ve DEM iddiası

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan olay olacak AK Parti, MHP ve DEM iddiası
Güncelleme:

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bir sonraki genel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin çok ciddi bir oy kaybı yaşayacağını öne sürerken, DEM Parti'nin ise oylarını arttıracağını öne sürdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'nin geçen sene eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik tarihi çağrısıyla başlattığı yeni süreç için gelinen noktada  "seri tutuklamalar ve düşman ceza hukuku uygulamaları ile toplumun müzakerelere tepkisini baskılıyorlar. Biz bu filmi daha önce Ergenekon - Balyoz sürecinde görmüştük" derken olası bir genel seçimle ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu.

"Bahçeli, Öcalan ile müzakerelerin itici dinamiğini oluşturuyor. Ancak Erdoğan da son dönemde başlangıçta gösterdiği tereddütleri aşmış görünüyor." diyen Özdağ Sözcü gazetesi yazarı İpek Özbay'a yaptığı açıklamada "AK Parti ve MHP’den oluşan DAM ittifakı Türkiye'yi PKK ve Öcalan’a teslim olmaya hazırlarken Türk milleti ekonomik buhranın ezici etkisi altında adeta boğularak sandıkta iktidar ile hesaplaşmaya hazırlanıyor. AK Parti 15 Haziran 2015 seçimlerinden çok daha ağır bir mağlubiyet alacak. MHP ise baraj altında kalacak. DEM ise 2015 Haziran’da aldığı yüzde 13”ün de üzerine çıkacak” dedi.

 

