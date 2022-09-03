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Zafer Partisi’nde üst düzey isim istifa etti

Zafer Partisi’nde üst düzey isim istifa etti

Zafer Partisi’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve partisinden istifa etti.

Sevda Gül Tunçer, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Tunçer’in paylaşımı şöyle:

“Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm. Atatürk'ün Gençliğe Hitabe’de verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum. Vatan, emek, onur!”

Etiketler zafer partisi istifa
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