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Zafer Partisi'nden istifa eden Soner Çam'dan olay yaratan Ümit Özdağ iddiası

Zafer Partisi'nden istifa eden Soner Çam'dan olay yaratan Ümit Özdağ iddiası

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik ciddi iddialarda bulunarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

FOTOĞRAF DA PAYLAŞTI
Çam, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özdağ'ın tuttuğu adamlar tarafından arkadaşı ile birlikte dövüldüğünü söyledi. Bununla da yetinmeyen Çam, arkadaşının kanlar içerisindeki fotoğrafını da paylaştı.

 "ÖZDAĞ AZMETTİRDİ"
Gündeme bomba gibi düşen tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." dedi.

Etiketler iddia zafer partisi istifa
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