Zafer Partisi'ne Büyük Bir Katılım Gerçekleşti

Türk siyasetinde yeni bir alternatif olarak büyümesini sürdüren Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın rozetlerini taktığı siyaset ve akademi dünyasının önemli isimleriyle büyümeye devam ediyor.

Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren ve il ve ilçe başkanlıklarının kurulduğu şehirlerde üye sayısı hızla artan Zafer Partisi, Genel Merkezini de yeni isimlerle güçlendiriyor.

Gençlerimiz Başka Ülkelerde Gelecek Kuruyor

Zafer Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen katılım töreninde konuşan Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ gençlere seslendi,“ Bu vesileyle Türk gençliğine tekrar seslenmek istiyorum. Ülkemiz zor günler geçiriyor, adaletsizliklere isyan ediyorsunuz, isyan sonunda kızgın, kırgın ve umutlarınızı kaybederek, ülkenizi terk etmek ve başka ülkelerde gelecek kurmak istiyorsunuz. Ama hepinizin içerisinde Atatürk’e karşı samimi ve sıcak bir sevginin olduğunu biliyoruz, bu sevgi size bir görev yüklüyor. Atatürk, bu görevi Gençliğe Hitabe’de ortaya koymuş. Siz Atatürk’ü, turistelerin Türkiye’yi sevdiği gibi sevmeyip, Sakarya’da Atatürk ile birlikte savaşan askerler gibi yapıp Atatürk’ü seviyorsunuz. Gelin Zafer Partisi’nde birlikte mücadele edelim. Umutsuzluğa kapılmayın, daha güzel, daha güçlü, daha demokratik, daha zengin bir Türkiye’yi hep birlikte kuralım.” ifadelerini kullandı.

Büyük Bir Yanlıştan Döndü

Türkiye’nin tanınmış isimlerinden oluşan akademisyen ve siyasetçiler, Prof. Dr. Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi’ne katıldı.

Deva Partisi’nden katılan akademisyen Nezih İlter Karaman’a rozetini takan Özdağ,

“ O da yanlışlıkla Deva Partisi’ndeydi. Ben neden buradayım dedi ve olması gereken yerde şimdi” dedi. ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi’ne katılan; Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Bartu Soral, Prof. Dr. Gülümser Heper, Gürol Ayan, Eser Güneysel, Mehmet Zeki Bodur, Osman Çelik, Levent Dikmen, Nezih İlter Karaman, Nazlı Heyecan Veziroğlu’nun rozetlerini takarak, tebrik etti.