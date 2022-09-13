Zafer Partisi'nin ''Yerli ve Milli Escobar'' pankartını polis indirdi

Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı'nın astığı ''Yerli ve Milli Escobar'' pankartı indirildi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, polis müdahalesiyle indirilen pankartla ilgili ilçe başkanlarının gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'un Fatih'e bağlı Kızılelma Cadde üzerinde yer alan iki bina arasına "Yerli ve milli Escobar" ifadelerinin yer aldığı bir pankart asıldığı görüldü. Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı tarafından asıldığı belirtilen pankarta gece saatlerinde polis müdahale etti.

Polisin müdahalesine Zafer Partisi üyeleri engel olmaya çalıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Kim üzerine alındı acaba?" diye sordu.

İlçe başkanlarının gözaltına alındığını açıklayan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Fatih ilçe başkanlığı tarafından asılan bu pankartı indirmek için bütün polis teşkilatı gece seferber oldu. İlçe başkanımız gözaltına alındı. Kim üzerine alındı acaba?"

Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla pazar günü telefon konuşması yaptıklarını ve konuşma sırasında küfürleştiklerini duyurmuştu.