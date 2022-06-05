Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül, elindeki kolayı fırlattı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son çektiği TikTok videosu ile yine gündeme geldi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok’ta çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül bu kez çektiği videoda zamlara isyan ederek kolayı fırlattı. Mustafa Sarıgül, TikTok’ta yayınladığı videoda kolaya gelen zamlara isyan etti. Sarıgül, “Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Kola olmuş 13 lira” dedi. Sarıgül daha sonra, “Biz gelsek bir senede yüzde 200 zam olmayacak”