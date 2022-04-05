''Zamları görmezden gelemeyiz'' diyen MHP'li vekile disiplin şoku!

Katıldığı televizyon programında ''Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz'' diyen MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partilerinin Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

NE DEMİŞTİ?

Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''