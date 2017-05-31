Zeytinlik alanlarla ilgili sürpriz karar

İktidar ile muhalefet zeytinlik tasarısı üzerinde anlaştı. Yeni düzenlemeyle zeytinlik alanlara konut ve turistik tesis yapılamayacak.

İktidar ve muhalefet Türkiye'nin tartıştığı zeytinlikler alanlarda sanayi tesisi yapılmaması konusunda anlaştı.

Sanayi Bilim ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından çıkaracaklarını bildirdi.