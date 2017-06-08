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  4. 08 Haziran 2017 14:07

Zeytinlik düzenlemesinde geri adım

Zeytinlik düzenlemesinin geri çekileceği açıklandı.

Zeytinlik düzenlemesinde geri adım
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TBMM Genel Kurulu´nda görüşülen ve bugün oylanarak kabul edilmesi beklenen zeytincilik tasarısı, üretici örgütlerinden gelen tepkiler üzerine önümüzdeki hatfaya ertelenmişti. CHP’nin yoğun eleştirilerde bulunduğu tasarıya bugün de MHP’den tepki gelmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu “Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz” demişti.

ELİTAŞ: KOMİSYONA ÇEKİYORUZ
Kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olan zeytinlik düzenlemesi ile ilgili AKP’den geri adım geldi. Hükümet tasarıyı komisyona geri çekti. Gelişmeyi duyuran AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş “Zeytinlikliklerle ilgili düzenleme komisyona çekilecek. Komisyon zeytinlik düzenlemesini yeniden görüşecek” dedi.

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