''Zeytinliklerimiz talan edilecek''

İşte Akın'ın açıklamaları:

ELİNİZİ ZEYTİNLİKLERİMİZDEN ÇEKİN

AKP, stratejik olarak nitelendirilen zeytinciliğimizi bitirmek için elinden geleni yapıyor. Üretim Reformu Kanunu Tasarısı adıyla duyurulan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hükümet tarafından TBMM’ye sunuldu. Görüşmeleri komisyonda başlayacak. Tasarı meralarımızın ve zeytinliklerimizin talan edilmesine yol açacak hükümler içeriyor.

TASARI, ZEYTİNLİK ALANLARIN TALANINA YOL AÇACAKTIR

AKP iktidara geldiği günden bu yana zeytinliklerle uğraşıyor. Tam altı kez bu konuda yasa girişiminde bulunmasına rağmen TBMM’de sağduyu galip geldiği için sonuç alamadı. Tasarı ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak yasa ile etkili bir şekilde korunan zeytinlik alanların yatırıma açılması öngörülüyor. Gerektiğinde zeytinlikler sanayi, enerji, maden, alt ve üstyapı yatırımlarına açılabilecektir.

Ülkemizde 750 bin aile zeytincilikten geçimini sağlamaktadır. Zeytincilik sektörü doğrudan ve dolaylı olarak 10 milyon insanımızı etkilemektedir. Eğer herhangi bir sektörde kamu yararı aranıyorsa bu zeytincilik sektörümüzde fazlasıyla vardır. Sağlığımız, yarattığı istihdam ve ekonomimize kattığı için yüksek katma değer şirketlerin yararı için feda edilemez.

BU DÜZENLEMEDE KAMU YARARI YOKTUR

Zeytin üreticilerimiz ve duyarlı kamuoyumuz bu düzenlemeye kesinlikle karşıdırlar. Bu tasarı, hem çevre için, hem de zeytinciliğimiz için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Zeytin ağaçlarımız özenle korumamız gereken önemli varlıklarımızdır. Bu varlığımızın değerini bilmek onu geliştirmek zorundayız. Zeytin üreticisi başka ülkeler bunu yapıyor. AB zeytin üreticisine bizim dört katımız destek veriyor.

Zeytin ağaçlarımızın yok edilmesine yol açacak bu düzenleme asla kabul edilemez. AKP her zaman olduğu gibi şimdi de kamu yararı yerine yandaş şirketlerin yararının savunucusu ve takipçisi olmuştur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce olduğu gibi bu seferde zeytin üreticilerimizin yanında yer alarak, onların haklarının savunucusu olacağız. Bu düzenlemede kamu yararı yoktur. Kamu yararı zeytinliklerimizin korunmasında vardır.