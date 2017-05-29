Zeytinliklerimize dokunmayın

İşte Akın'ın açıklamaları:

Tarih boyunca zeytin bereketin, zeytin dalı ise barışın sembolü olarak kabul edilmiştir. Sağlığımız için, ekonomimiz için zeytin ve zeytinyağı üretimi ile tüketimini artırmak gibi bir sorumluluğumuz var.

Son yıllarda zeytin ağacı varlığımızda artışlar olmasına rağmen istediğimiz noktada olduğumuz söylenemez. Ülkemizde kişi başına zeytinyağı tüketimi yıllık olarak 2 litre civarındadır. Kişi başı tüketim miktarı zeytin üretiminin yüksek olduğu ülkeler olan Yunanistan’da 24 litre, İspanya ve İtalya’da 14 litre, Tunus, Portekiz, Lübnan ve Suriye’de 8 litre civarındadır.

ZEYTİNCİLİK SEKTÖRÜ 10 MİLYON İNSANIMIZI ETKİLİYOR

Zeytin sosyal yönü ile de öne çıkan önemli bir varlığımız durumundadır. Ülkemizde 750 bin aile geçimini zeytinden sağlamaktadır. Yine doğrudan ve dolaylı olarak sektör 10 milyon insanımızı etkilemektedir.

AKP iktidarı her fırsatta zeytinliklerimizi talana açacak girişimlerde bulunuyor. Şimdi de aynı şey tekrarlanıyor. TBMM’ye sunulan tasarı ile zeytinlik alanlar yatırıma açılmak isteniyor. Bin yılı bulan sürelerle ekonomik değer üreten zeytin ağaçları sanayi, maden, enerji vb. yatırımlar için feda edilmek isteniyor. Tasarı ile dekara 15 zeytin ağacı kıstası getirilerek, dekarda 15 ve daha fazla zeytin ağacının olmadığı alanlar zeytinlik saha olarak kabul edilmeyecek.

ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARININ KESİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Oysa zeytin bölgesinin bir insanı olarak asırlık zeytin ağaçlarının yer aldığı geleneksel zeytinliklerimizde dekar başına belirlenen sayıdan daha az zeytin ağacı yer alıyor. Bu düzenleme ile binlerce yıllık zeytin ağaçlarının kesilip yok edilmesinin yolu açılacaktır.

Bizim ülke olarak zeytinliklerimizin korunmasını zayıflatacak, onların talan edilmesine neden olacak yasal düzenlemelere değil, tersine zeytinliklerimizi daha güçlü bir şekilde koruyacak, zeytinciliğimizi geliştirecek yasal düzenlemelere ihtiyacımız vardır.

ZEYTİNLİKLERİMİZİ TALAN EDECEK BU TASARI GERİ ÇEKİLMELİDİR

Zeytincilik sektörünü ve zeytin üreticilerinin sorunlarını yakından takip eden bir milletvekili olarak bu düzenlemeye karşı başından bu yana yoğun bir çalışma içerisinde bulundum. İlgili kişi ve kuruluşlarla görüşmelerimiz sürüyor.

Beklentimiz ve talebimiz zeytinliklerimizi yok edecek bu düzenlemenin geri çekilmesidir. Zeytinle ilgili tüm kamuoyumuzun beklentisi de bu yöndedir.