  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 kişi öldü

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 kişi öldü

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 kişi öldü
Güncelleme:

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen olayda pompalı tüfekle ev basan bir kişi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde damadının pompalı tüfekle vurduğu kadın ile oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dilek Mahallesi'nde yaşayan ve eşi Salih G. ile tartışan Ömür G, babası Veysel G'nin evine gitti.

KAYINVALİDESİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ
Eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gelen Salih G, iddiaya göre görüşmesine izin verilmeyince evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Kayınpederinin evinin önüne dönen Salih G, bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G'ye (38) tüfekle ateş etti ve kaçtı.

 Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Salih G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler manisa dehşet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan Akşener'e ''6'lı masayı terk et'' çağrısı
Bodrum sokakları göle döndü
165 bin kişilik dev anket! Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
Selçuk Geçer: ''Dolar değil, dolar endeksi düşecek''
Sahte içki nasıl anlaşılır? İşte vücuttaki ilk belirtileri
Kaz Dağları'ndan beslenen koca baraj bakın ne halde!
6'lı masanın 5 farklı senaryosundan sadece 1'i kazanabildi
Acil serviste ilginç anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Erdoğan'ın ''6'lı masayı terk et'' çağrısına Akşener'den jet yanıt
Memura sosyal medya cezası için AYM'den tarihi karar