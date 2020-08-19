Poplin Kumaş Nedir?

İpeksi bir görünüme sahip olan poplin kumaş yumuşak bir yapıda olan bir tekstil ürünüdür. İnce ve sık dokunmuş bir kumaş olarak bilinen bu kumaş türü günümüze kadar ipek iplikle üretimi meydana gelir. İpeksi ve yumuşak dokuyu içinde barındırmasından kaynaklı kullanım alanları çoktur. En çok kullanılan kumaş türleri arasında yer alan poplin kumaş sık dokuma üzerinden elde edilir. Günümüzde merserize ince penye pamuklu iplikleri eşliğinde üretimi gerçekleştiği için eskisine oranla daha kolay şekilde üretim aşamalarını yaşar.

Poplin Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan kumaş türü özellikleri çerçevesinde seçimi gerçekleşir. Bu seçimde ne amaçla kumaş kullanılacaksa bunların dikkat edilmesi gerekir. Poplin kumaşın özellikleri içerisinde ince iplik ve sık dokuma ile yumuşak bir özelliğe sahip olduğu bilinir. Pamuklu dokuma üzerinden ele alınarak üretimi gerçekleştirilmiş olunur. Pamuklu dokuma üzerinden ele alındığı için derecesi de sıfırdır. Bu kumaşın yapı anlamında özellikleri bunlar olup bu özellikler dikkate alınarak üretimde kullanılır. Dökümlü olan bu türün ayrıca ince olsa da sıcak tutma özelliği özellikle kışlık ürünlerinin kullanımında büyük yer kaplar.

Poplin Kumaş Kullanım Alanı

Korona virüs (Covid19) salgını yayılması ile birlikte salgın hastalıktan korunmamız ve hastalığın yayılmasını engellemek için maske kullanmamız oldukça önemlidir. %100 pamuklu poplin kumaş modelleriyle etrafınızdan gelebilecek virüsleri engelleyerek sağlığınızı koruyabilir ayrıca zevkinize uygun modeller tasarlabilirsiniz.

İntaşlar’da bulabileceğiniz birçok maskelik kumaş modeli mevcuttur bunlardan bazıları;

· Çiçek desenli

· Hayvan desenli

· Geometrik desenli

· Çizgi karekter desenli

· Oyuncak desenli

Gibi daha birçok kumaş modeli mevcuttur. Dilediğiniz kumaş modelini seçerek hem kendi zevkinize uygun, hemde çocuklarınızın seveceği maske modelleri tasarlayabilirsiniz.

Not: Günlük kullanımdan sonra kumaş maskelerinizi yıkayıp kurutulup kullanılmasına dikkat edilmesi gereklidir.