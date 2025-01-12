Porsuk Çayı'nın küçük misafiri görenleri tedirgin etti

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'ndan çıkan su samuru, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Porsuk Çayı’ndan su samuru çıktı. İri görüntüsüyle Porsuk Çayı kenarında gezen su samuru, görenleri tedirgin etti. Su samurunu gören bir vatandaşın çektiği video sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

İHA