Portakal'dan yeni vergilere eleştiri: ''Devletin kasası iyice boşalmış''

FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, konaklama ve dijital vergi gibi ilk defa alınmaya başlanacak vergileri eleştirdi.

Portakal, "Devletin kasası iyice boşalmış. Paraya ihtiyaç var" diye yazdı.

Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Devletin kasası iyice boşalmış. Paraya ihtiyac var. Taslak Meclis’te.İlk defa olacak vergiler var: konaklama,digital vergi gibi.

Gelir vergisinde yük çalışanda. Gelire göre %40’a çikıyor. Patron yine kollanıyor. Kurumlar %22’den %18 iniyor. Boş kasanın sigortasi yine ücretliler."