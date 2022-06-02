Poyraz Berkay Matoğlu: ''Yeni Projemizi Lansmana Sunduk!''

İnşaat sektörünün gelişim gösteren bir alan olduğunu, sektör kapsamında yapılan çalışmaların önemli bir yere sahip olduğunu belirten Emay Group İnşaat Yöneticisi Poyraz Berkay Matoğlu, “Yeni projemiz Emay Küçükköyü lansmana sunduk. Konforlu ve estetik bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. Kullanıcılar için her bir detayı düşündüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

Birçok sağlık kuruluşuna yakın yaşam alanları oluşturduklarını belirten Matoğlu, “Bizim için konfor ve lüksün bir arada olması önemli. Yapılarımızın proje aşamasında bu hususa önem veriyoruz. Bahsettiğim kriterler, yeni projemiz Emay Küçükköyü için de geçerli. Oluşturduğumuz konutlar, İstanbul AVM ve GOP Meydanına 4 dakika uzaklıkta bulunuyor. Böylelikle kullanıcılar, sosyal yaşantılarına da devam edebilme şansı elde ediyor. Ayrıca ulaşım konusunda farklı seçeneklerin bulunduğunu da söyleyebilirim. 500 Evler’e 2 dakika uzaklıkta bulunan yaşam alanlarımız, kullanıcıların travmay kullanarak seyahat etmesini de olanaklı hale getiriyor.” sözleriyle proje hakkında genel bir açıklamada bulundu.

Yenilikçi Bir Çalışma Sergiledik

Proje kapsamında yenilikçi bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Poyraz Berkay Matoğlu, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Avrupa Yakası’nın en gözde noktasında oluşturduğumuz yaşam alanları, kullanıcıların kendilerine zaman ayırmasını sağlayacak detaylara sahip. Her şeyden önce birçok şeye rahatlıkla erişim yaşanıyor. İş merkezi ve ana ulaşım yollarına yakın olduğu için konforlu bir seyahati mümkün kılıyor. Biz, projemizi oluştururken müşterilerimizin taleplerini ön planda tuttuk ve bu talepleri karşılayabilen yaşam alanları oluşturduk. Bu sayede hem konforlu hem de lüks ve estetik yaşam alanlarını bir araya getirdiğimizi söyleyebilirim.”

Birçok Sağlık Kuruluşuna Yakın

Binaların sağlık kuruluşlarına yakın olmasının son derece önemli olduğunu belirten Poyraz Berkay Matoğlu, bu konudaki açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Biliyorsunuz çeşitli zamanlarda farklı sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabiliyoruz. Bu tarz durumlarda sağlık kuruluşlarına yakın olmak önemli. Çünkü acil bir sağlık sorunu olduğunda, tam zamanında hastanede olmak gerekiyor. Biz de aslında bu düşünceden hareketle projemizi çeşitli sağlık kuruluşlarına yakın olacak şekilde oluşturduk. Bizim için müşterilerimizin taleplerine rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi çok önemli.”