Pozitif çıkan test sonuçlarına itiraz etmişti... Sadettin Saran gözaltına alındı
Güncelleme:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na verdiği test örnekleri pozitif çıktığı açıklanan ve bu test sonuçlarını çok net bir açıklamayla reddeden Sadettin Saran yeniden gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendiği açıklanmıştı.

Bu haberin ardından bir açıklama yapan Sadettin Saran; "Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en kısa sürede yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Ancak Saran'ın bugün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındığı açıklandı.

Savcılık kaynaklarından yapılan açıklamada “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırmıştı

 

Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırmıştı

Ayrıca Saran bugün öğlen saatlerinde Şişli'de özel bir labaratuvardan çıkarken görüntülendi.

 İşte Saran'ın açıklamasının tam metni:

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu testi sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir. Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en kısa sürede yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır. Öte yandan, hakkımda gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır."

 

DHA / İHA

