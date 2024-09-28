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Prenses Sabiha Fazile İbrahim İstanbul'da vefat etti

Prenses Sabiha Fazile İbrahim İstanbul'da vefat etti
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Sultan Vahideddin’in, son Halife Abdülmecid Efendi’nin ve modern Mısır’ın kurucusu Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın soyundan gelen Prenses Fazile, tam ismi ile Prenses Sabiha Fazila İbrahim, İstanbul’da yaşamını yitirdi.

1941’de dünyaya gelen Prenses Fazile, 1957 sonbaharında henüz 16 yaşında iken Irak’ın 22 yaşındaki kralı İkinci Faysal ile 1957 Eylül’ünde nişanlanmış, aylarca yerli ve yabancı basının manşetlerinde yer almıştı.

aberturk.com'un haberine göre kral, maiyetiyle arada bir İstanbul’a geliyor, beraberce çekilen resimleri hem Türk hem de Avrupa gazeteleriyle dergilerinin birinci sayfalarından eksik olmuyordu.

Prenses, nişanın ardından ailesiyle beraber birkaç haftalığına Bağdat’a gitti, sonra Londra’daki okuluna döndü, nikâh gününü beklemeye başladı ve o sırada tam bir facia yaşandı ve bu facia, Fazile’nin kraliçe olarak Irak tahtına oturmasına mâni oldu: Genç kral, ailesi ve yakınları Bağdat’ta 1958’in 14 Temmuz’unda yaşanan kanlı ihtilâlde can verdiler.

Fazile artık dünyanın önde gelen dergilerinin ilk sayfalarında yeralıyor, basında ondan “mahzun prenses” diye bahsediliyor ve hemen yanıbaşında, annesi Prenses Hanzade’nin güzelliğine de dikkat çekiliyordu...

Prenses Fazile, Kral Faysal ile nişanlanmasının faciaya dönüşmesinden yedi sene sonra, 1965’te Türkiye’nin eski başbakanlarından Suat Hayri Ürgüplü’nün oğlu Hayri Ürgüplü ile evlendi ve iki oğlu dünyaya geldi. Yıllarca İstanbul’da ve Paris’te yaşadı, pandemi sırasında geldiği İstanbul’dan bir daha ayrılmadı ve bugün burada vefat etti.

Fazile İbrahim'in cenazesi önümüzdeki pazar günü Bebek Camii'nde öğle namazından sonra kaldırılarak Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Artık dostlarının ve sevenlerinin hatıralarında yaşayacak olan Prenses Fazile’ye rahmet diliyor, oğulları Ali Suat ve Selim Ürgüplü’ye taziyelerimi sunuyorum.

 

Habertürk

Etiketler Prenses Sabiha Fazile İbrahim prenses Sabiha Fazile İbrahim osmanlı prensesi
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