Prof. Alpay Azap'tan korkutan yoğun bakım açıklaması

Corona Virüsü Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hafta sonu insanların güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkmalarını yorumlayan Prof. Alpay Azap, Türkiye genelindeki vaka artışını vatandaşlarımızın sosyal izolasyonu belirleyecek dedi. Prof. Azap’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

VİRÜSÜN HAVADA KALMASI GİBİ BİR DURUM YOK

Daha sert kararlar almak ve uygulamak noktası, insanlarımızın mevcut kararlara ne kadar uyum gösterdiğiyle ilişkili. Sosyal izolasyon, dışarıda daha az zaman geçirme, çok kişinin bir araya gelmemesi gibi kurallara uyarlarsa, insanları zorla eve kapatmak gibi bir şey elbetteki gerekmez.

Hava güzeldi, insanlar dışarıya çıktılar. Bazı yayın organlarında rastladım, virüs havada üç saat asılı kalıyor diye… Hayır, öyle bir şey yok. Sadece yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı hastalardan saçılan virüs parçacıkları havada üç saat kalabilir. Dolayısıyla asla virüsün havada kalması gibi bir durumu yok. En fazla iki metre içinde yere çöküyor.