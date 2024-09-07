Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Artçı depremler yıllarca sürecek''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, depremin 6 Şubat depreminin artçısı olduğunu ifade ederek artçıların 2027 yılına kadar süreceğini ve acilen deprem konutlarına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son olarak bugün Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, meydana gelen depremden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ercan, "Kahramanmaraş Pazarcık M5, 09:32 7-9km, süre 4 san, kırık boyu 4 km. 6 Şubat depreminin artçısıdır. Artçı depremler en az 2027’e kadar M4-M6,2 arası aralıklarla sürecektir. Bir an önce deprem konutlarına geçmek gerekiyor. M5 bir hafta M4 den küçük depremciklerle sönümlenecektir" ifadelerini kullandı.