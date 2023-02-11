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Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Can kaybı 30 bin...''

Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Can kaybı 30 bin...''
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan, Kahramanmaraş depreminde can kaybının 30 bin olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin altıncı gününde Türkiye arama kurtarma çalışmalarından gelecek mucize haberleri bekliyor. Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı 20 bin 665 olurken yaralı sayısı 80 bin 88 oldu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan, Kahramanmaraş depreminde can kaybının 30 bin olduğunu iddia etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ercan, Kahramanmaraş depreminin Gölcük depreminden 6 kat büyük olduğunu ifade etti. Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı "Bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehitliktir” açıklamasına ise tepki gösterdi.

Ercan şunları ifade etti:

“Kahramanmaraş depremi M7,9 ile Gölcük depreminden 6 kat büyüktür. Bugün için ölüm sayısı 30 bin ile Gölcük’te ölen 17,800 kişiyi aşmıştır. Daha yıkıntılar kaldırılmadı. Korkarım bu sayı katlanmaz. Siyasiler ölenlere ‘şehit’ diyerek kandırmayın. Görevinizi yapsaydınız ölmeyeceklerdi.”

Etiketler can kaybı deprem kahramanmaraş ahmet ercan
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