Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''En az 2-3 yıl sürecek!''

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin artçılarının en az 2- 3 yıl süreceğini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'a konuşan Ercan, "Artçı depremlerde en az 2- 3 yıl sürecektir bu bölgede. Marmara da bir deprem yapması mümkün değildir" dedi.

Ercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu Osmaniye üçgeninde olan bu deprem 4 tane ana kırığın kesiminde oluşmuştur. Bunlardan bir tanesi ölü deniz kırığı ki 7,5 büyüklüğüne kadar deprem yapabilir. Doğu Anadolu kırığı ile kesişmiştir. Diğeri de Arap kalkanı diye andığımız doğu Torosların ütünde bulunduğu Hakkari Diyarbakır, Lice, Adıyaman’ın kuzeyi Gaziantep Kilis bölgesi. Diğeri de Antalya körfezinden doğru gelen Kıbrıs yayının Çukurova’yı geçerek kesim yerinden oluşmuştur."

"Bu yüzyıllardır beklenen bir depremdir. Ama bu deprem şu ün olacak bu gün olacak bir düşüncemiz söz konusu değil. Bu bölgede Osmaniye üçgeninde, çatağında böyle bir depremi bekliyorduk. Deprem çok büyük oldu. 7,4 büyüklüğünde. Yıkım gücü 11’dir. Yaklaşık 130 tane atom bombası gücünde bir enerji boşaltmıştır. 42 saniye sürmüştür. Bunun arkasından irkitilmiş depremler olacaktır. 200 kilometre yarı çaplı alanda özellikle. Artçı depremlerde en az 2- 3 yıl sürecektir bu bölgede. Marmara da bir deprem yapması mümkün değildir."