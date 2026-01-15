  1. Anasayfa
Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul'daki en büyük depremi açıkladı

Türkiye'nin deprem denince ilk akla gelen noktası olan Marmara Bölgesi'nde uzmanların büyük ve yıkıcı bir deprem beklentisi devam ederken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Bu da güncel Türkiye'nin gerçek durumu" diyerek asıl asıl tehlikeyi açıkladı...

Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarında oluşabilecek büyük bir deprem beklentisi ile ilgili uzman isimlerden sık sık açıklamalar gelirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. 

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yıllardır Türkiye'de deprem korkusu pompalanarak orman alanları, kırsal kesimler, dere yatakları, su toplama havzaları yapılarla doldurulduğuna dikkat çekerek maddi imkanı olanların deprem korkusuyla konutlar alabildiğini açıklarken, Türkiye'de yaşanan ekonomik depreme dikkat çekti.

Prof. Dr. Ercan, 1999 Marmara Depremi’nin ardından özellikle İstanbul için “her an büyük deprem olabilir” uyarısının aralıksız 26 yıldır topluma işlendiğini belirtirken yaşanan sürecin kentleşme politikalarını etkilediğini ifade etti.

İşte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın "Bu da güncel Türkiye'nin gerçek durumu" diyerek yaptığı o değerlendirme:

"İstanbul’da her an deprem olabilir sözü 26 yıl pompalandı.

Orman alanları, kırsal kesimler, dere yatakları, su toplama havzaları yapılarla doldu.

Elinde 10 ile 25 milyon TL parası olanlar yeni, sağlam yerde yapılmış sağlam konutlara taşındılar.

Aylığı 20 bin olan emekli ile 28 bin TL olan dar gelirler ne yapsın?

Artık milletin sorunu; deprem olmaktan çıktı , beslenme karnını doyurma sorununa evrildi.

Bu da güncel Türkiye’nin gerçek durumu."

