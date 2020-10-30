Prof. Dr. Ahmet Ercan İzmir depremi için uyarmıştı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde de hissedilen deprem İzmir'de çok sayıda binanın yıkılmasına ve hasar görmesine neden oldu.



İzmir'deki depremden 11 gün önce Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliğiyle ilgili konuşan Ercan, "Bu depremler kuzey Ege'de 6,3 ile 7 arasında bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Bundan Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimi depremden etkilenir" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı!