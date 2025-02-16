Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den 4,8'lik depremin ardından korkutan uyarı

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde bugün sabaha karşı meydana gelen 4.8 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ve Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe endişe veren açıklamalar geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bingöl’ün Yedisu ilçesinde saat 02.24’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.79 kilometre olarak kaydedildi.

Prof. Dr. Ercan: ''Geleceğe hazırlan!''

Depremin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan, "Bingöl Yedisu M4,9 gerinlik birikiminin belirtisidir. Geleceğe hazırlan." dedi.

Prof. Dr. Görür: ''Büyük deprem bekliyoruz''

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bingöl depremine yönelik değerlendirme yazısı paylaştı.

Görür, şunları yazdı:

“Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır.”

Bingöl Valisi'nden ilk açıklama

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bingöl Valisi Usta, herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada "Bu gece 02:44 sularında İlimiz Yedisu İlçemizde yerin 12 bin 719 metre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri Elmalı ve Dinarbey köylerimizdir. Deprem nedeniyle şu ana kadar idaremize intikal eden, ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz İlçe Kaymakamımızın liderliğinde alanda olup muhtarlarımızla irtibat halinde saha taramalarına devam etmektedirler. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...