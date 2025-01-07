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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: ''Gerilim birikimi söz konusu''

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: ''Gerilim birikimi söz konusu''
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Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.

Son günlerde Muğla'da deprem hareketliliği yaşanıyor. AFAD verilerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde, Marmaris'te 4.0 ve Bodrum açıklarında ise 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Bölgedeki deprem hareketliliğini değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, önemli uyarılarda bulundu.

Ercan, bölgedeki gerilimin, er ya da geç büyük bir depreme yol açacağını belirterek, halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Afrika kıtasının, Anadolu, Ege ve Adriyatik bölgesine doğru hareket etmesi, yani kuzeye doğru ilerlemesi, Muğla'daki depremlerin temel nedeni. Afrika kıtası, güney Ege yayı olarak bilinen Mora, Girit, Rodos yayı ve Kıbrıs Yayı altından, Anadolu’yu kuzeye doğru iterek geriyor. Anadolu bu gerginlik altında sıkışıyor ve bazı bölgelerde bu sıkışıklık depremciklerle boşalıyor. Bu süreç, yaklaşık 10 milyon yıldır her yıl 3 ila 5 cm ilerleyerek devam ediyor ve gelecekte de devam edecektir.

Bu hareketlilik, Girit-Rodos yayı bölgesinde 7.5 büyüklüğüne kadar büyük depremler üretme potansiyeline sahip. Bu depremler, Türkiye'nin en derin depremleri olarak bilinir. Türkiye'deki ortalama deprem derinliği 5 ila 7 kilometre civarındayken, bu tür büyük depremlerin derinliği 150 kilometreye kadar ulaşabilir.

"GERİLİM BİRİKİ SÖZ KONUSU..."

"Son dönemdeki sismik hareketlilik, Muğla'nın Ula ilçesi ile Gökova Körfezi'nin kuzey kıyısında, yani Gökova Kırığı'nda yoğunlaşmış durumda. Bu fay hattı, Ula'dan başlayıp, Gökova Termik Santrali’nin bulunduğu bölgeden Bodrum'a kadar uzanıyor. 2017’de Bodrum’da yaşanan depremler de bu fay hattı üzerinde olmuştu. Şu an bu bölge yeniden çok aktif bir durum sergiliyor ve bir 'deprem fırtınası' gözlemleniyor.

Peş peşe yaşanan depremler, bu etkinliğin bir sonucu. Ancak, her deprem fırtınasından sonra büyük bir deprem olacağına dair bir kural yok. Yine de, özellikle Gökova Körfezi ve Fethiye-Marmaris arasındaki bölgede bir gerilim birikimi söz konusu ve bu gerilim, nihayetinde bir depremle sonuçlanabilir."

HalkTV

Etiketler övgün ahmet ercan deprem  Muğla ege denizi
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