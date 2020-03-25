Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün saat 12.20'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili uyarılarda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniye gündemden düşen deprem tehlikesini yeniden hatırlattı.

YIKICI BİR DEPREM GELEBİLİR

Sözcü'den Mustafa Sarı İpek'e konuşan Prof. Dr. Ercan, bir süredir Manisa’nın Akhisar ile Kırkağaç ilçeleri arasında büyüklüğü 6'dan küçük depremler olduğunu hatırlatarak, "Balıkesir'in yakında yıkıcı bir deprem görmesi beklenebilir" uyarısı yaptı:

"Balıkesir civarında 10 ile 20 yılda bir 6.0-7.0 arasında yıkıcı deprem oluyor. 45 yıldır Balıkesir'de bu büyüklükte deprem olmaması, Son yıkıcı deprem 1975 yılında 6,7 büyüklüğünde ve Edremit Koyu'nda meydana gelmişti. Balıkesir'de yapılaşmada göz önünde bulundurulacak deprem büyüklüğü 7,5, depremi yaratan yer işleyişi ise Kuzey Anadolu Kırığının Ege'ye uzanan en batı kesiminde gerginlik birikimi olabilir."

'ALANIN JEOTERMAL OLMASI, KIRIKLARIN DEPREM ÜRETKEN OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ'

Balıkesir ve çevresinde yaşanabilecek depremlerle ilgili bilgiler veren Ercan, "Biga Yarımadasında yeni büyük depremler Mudanya-Bandırma-Erdek- Biga çizgisi ile Edremit-Altınoluk-Bababurnu çizgisi arasında olacaktır. Bu iki çizgi arasında birçok Kızık alanın (jeotermal) olması, bu kırıkların diri, deprem üretken olduğunun bir göstergesi" dedi.

'O BEKLENEN DEPREM OLDU'

Daha öce yaptığı uyarılarda, 'Akhisar- Gelenbe Kırığı ile Simav göçüntü kırığının kesim yerinde bir deprem gelirse çekinirim' dediğini hatırlatan deprem bilimci Ercan, şöyle devam etti:

"Bereketli'de büyük olmasa da o beklenen deprem oldu. Deprem Savaştepe'nin doğusunda, Balıkesir'in güneyinde, Kırkağaç'ın 60 km kuzeyinde oluştu. Simav Kırığının en kuzey-batı ucu olan, Sındırgı'dan doğru giren, ikincil kırıklar üzerinde oluşan deprem, Kuzey Anadolu Kırığının Balıkesir-Akhisar üzerinden Sisam'a doğru uzanan kolunun Balıkesir bölgesinde yerkabuğunun yukarı katmanı içinde, 5 km derinde olmuştur.

Kandilli deprem algılma ağı gözlemlerine göre, depremin son 30 gün içinde olan bir öncüsü yoktur” diyerek, “Depremin yıkım gücüne baktığımız zaman göçük yapının olmayışı tabii ki sevindirici. Kimi minarelerin dikmen başlıkları (külahları) sallandı. Taş, kerpiç, eski köy evlerinde, duvar düşmeleri, kötü yapılmış köy evlerinde, yer yer çatlamalar, camlarda kırılmalar oldu. O nedenle, Kapıdağ-Edremit çizgisi arası sıkı yakın deprem gözlemi altına alınmalı, 15 özellikli jeofizik izleme ağı acilen kurulmalıdır. Yapıların 7,5'luk depreme dayanma gücüne bakılmalıdır."

KORONAVİRÜS VE DEPREM

Bereketli'deki deprem sonrası korku yaşayanlara da önerilerede bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Güney Marmara'da oluşan depremler, Kuzey Marmara'da deprem tetikleyemez. Bereketli'de oluşan bu deprem ve diğer yanda bulaşkı (kornavirüs) korkusu. Çok korkanlar, bulaşmamaya özen göstererek yakınlarının sağlam evlerinde gelecek 2-3 gün konaklamasını öneririm."