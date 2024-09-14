Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara için 2 yıkıcı deprem uyarısı

Marmara Denizi'nde bugün Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremle sarsılırken, ünlü yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nde 2 büyük deprem beklendiğini belirterek en riskli ilçeleri tek tek açıkladı.

Prof. Ercan 2 büyük deprem olacağını ve boydan boya kırılma yaşanacağını söyledi. Prof. Ercan söz konusu 2 deprem için de riskli ilçeleri saydı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan beklenen Marmara Depremi ile ilgili büyüklük söyleyerek zamanıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Prof. Ercan, Ekol Haber'e verdiği röportajda meydana gelecek depremle Marmara bölgesinde fay hattının boydan boya kırılacağını söyledi.

"İstanbul'da şu an kentsel dönüşüm yapılmıyor" diye konuşan Ercan "Boş alanlara yeni binalar dikilerek gelirlere gelir katıyorlar. Şu an Marmara bölgesinin deprem yaratacak bir gücü yok. Hatta bunun bir belirtisi bile yok" diye konuştu.

Marmara'da 2 büyük depremin yaşanacağını belirten Ercan, ilk olacak depreme ilişkin, "25 yıldır Marmara depreminin erken olduğunu söyleyen tek kişiyim. Kuzey Marmara bölgesinde iki tane deprem olacak." dedi.

Ercan "Bu depremlerden bir tanesi İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 7 kilometre derinliğinde 6.4, 6.7 şiddetinde meydana gelecek. Oluşacak bu deprem doğu-batı yönünde kırılacak. Kınalı Ada'dan Büyükçekmece Mimarsinan bölgesine kadar kırılma olacak" dedi.

İkinci büyük depremin ilk depreme göre daha büyük olacağını anlatan Prof. Dr. Ercan, "Bu depremden sonra ikinci deprem Marmara Ereğlisi önünde 7.0-7.2 şiddetinde olacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Ercan "Bu oluşacak ikinci deprem ise Marmaraereğlisi'nden Saros Körfezi'ne dek uzanacak. İlk olacak deprem İstanbul'u 2. olan deprem ise Tekirdağ bölgesini etkileyecek. Bu depremlerin oluşumu geldi geliyor noktasında değil." diye bilgi verdi.

"MARMARA, GÖLCÜK DEPREM SONRASI ÇOK YORULDU"

Prof. Ercan "Marmara bölgesi, 7.5 Gölcük depremini oluşturduktan sonra çok yoruldu. Yeniden kısa sürede aynı büyüklükte bir deprem üretemez." dedi.

Prof. Ercan depremin zamanıyla ilgili "Bu dediğim depremler 2045'ten önce olmaz hatta bu deprem 2150 yılına kadar gecikebilir. Dediğim bölgelerde 2 tane deprem olacak ama bu depremler yakın zamanlı değil. Bunu 25 yıldır söylüyorum." diye konuştu.