  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara için 2 yıkıcı deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara için 2 yıkıcı deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara için 2 yıkıcı deprem uyarısı
Güncelleme:

Marmara Denizi'nde bugün Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremle sarsılırken, ünlü yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nde 2 büyük deprem beklendiğini belirterek en riskli ilçeleri tek tek açıkladı.

Prof. Ercan 2 büyük deprem olacağını ve boydan boya kırılma yaşanacağını söyledi. Prof. Ercan söz konusu 2 deprem için de riskli ilçeleri saydı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan beklenen Marmara Depremi ile ilgili büyüklük söyleyerek zamanıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Prof. Ercan, Ekol Haber'e verdiği röportajda meydana gelecek depremle Marmara bölgesinde fay hattının boydan boya kırılacağını söyledi.

"İstanbul'da şu an kentsel dönüşüm yapılmıyor" diye konuşan Ercan "Boş alanlara yeni binalar dikilerek gelirlere gelir katıyorlar. Şu an Marmara bölgesinin deprem yaratacak bir gücü yok. Hatta bunun bir belirtisi bile yok" diye konuştu.

Marmara'da 2 büyük depremin yaşanacağını belirten Ercan, ilk olacak depreme ilişkin, "25 yıldır Marmara depreminin erken olduğunu söyleyen tek kişiyim. Kuzey Marmara bölgesinde iki tane deprem olacak." dedi.

Ercan "Bu depremlerden bir tanesi İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 7 kilometre derinliğinde 6.4, 6.7 şiddetinde meydana gelecek. Oluşacak bu deprem doğu-batı yönünde kırılacak. Kınalı Ada'dan Büyükçekmece Mimarsinan bölgesine kadar kırılma olacak" dedi.

İkinci büyük depremin ilk depreme göre daha büyük olacağını anlatan Prof. Dr. Ercan, "Bu depremden sonra ikinci deprem Marmara Ereğlisi önünde 7.0-7.2 şiddetinde olacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Ercan "Bu oluşacak ikinci deprem ise Marmaraereğlisi'nden Saros Körfezi'ne dek uzanacak. İlk olacak deprem İstanbul'u 2. olan deprem ise Tekirdağ bölgesini etkileyecek. Bu depremlerin oluşumu geldi geliyor noktasında değil." diye bilgi verdi.

"MARMARA, GÖLCÜK DEPREM SONRASI ÇOK YORULDU"

Prof. Ercan "Marmara bölgesi, 7.5 Gölcük depremini oluşturduktan sonra çok yoruldu. Yeniden kısa sürede aynı büyüklükte bir deprem üretemez." dedi.

Prof. Ercan depremin zamanıyla ilgili "Bu dediğim depremler 2045'ten önce olmaz hatta bu deprem 2150 yılına kadar gecikebilir. Dediğim bölgelerde 2 tane deprem olacak ama bu depremler yakın zamanlı değil. Bunu 25 yıldır söylüyorum." diye konuştu.

 

Etiketler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan prof. dr. ahmet ercan övgün ahmet ercan ahmet ercan deprem marmara denizi Marmara depremi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Miss Turkey 2024 İdil Bilgen sessizliğini bozdu Miss Turkey 2024 İdil Bilgen sessizliğini bozdu Mahalleliyi sokağa döken kötü kokunun altından bir vahşet çıktı Mahalleliyi sokağa döken kötü kokunun altından bir vahşet çıktı Genç kızlar evlerinde dehşeti yaşadı: Zorla eve girdi Genç kızlar evlerinde dehşeti yaşadı: Zorla eve girdi Pazarda hassas tartı ayıbı: Hassas tartı değil vicdan tartısı Pazarda hassas tartı ayıbı: Hassas tartı değil vicdan tartısı Narin cinayetinde yine bir ''biliyorum ama söyleyemem'' krizi Narin cinayetinde yine bir ''biliyorum ama söyleyemem'' krizi Yaza veda... Sağanak yağışlar fena geliyor! Yaza veda... Sağanak yağışlar fena geliyor! Narin'in amcası WhatsApp mesajlarını neden sildiğini açılkadı Narin'in amcası WhatsApp mesajlarını neden sildiğini açılkadı İstanbul'da yabancı uyruklu cani ev basıp eski sevgilisini katletti İstanbul'da yabancı uyruklu cani ev basıp eski sevgilisini katletti Devlet tarlalarınızı kiraya verebilir: Ayrıntılar belli oldu Devlet tarlalarınızı kiraya verebilir: Ayrıntılar belli oldu İstanbul'da mide bulandıran operasyon: Hepsini bize yedireceklerdi İstanbul'da mide bulandıran operasyon: Hepsini bize yedireceklerdi
Narin'in babası şüphelendiği kişiyi açıkladı: ''80 bin TL için yapmış olabilir'' Narin'in babası şüphelendiği kişiyi açıkladı: ''80 bin TL için yapmış olabilir'' Erdoğan imzaladı: Tütün ve tütün ürünlerinde bir ÖTV zammı daha Erdoğan imzaladı: Tütün ve tütün ürünlerinde bir ÖTV zammı daha Prof. Dr. Naci Görür'den 7,2'lik uyarı: 2 ilimizi işaret etti Prof. Dr. Naci Görür'den 7,2'lik uyarı: 2 ilimizi işaret etti CIA'dan skandal 12 Eylül darbesi övgüsü CIA'dan skandal 12 Eylül darbesi övgüsü İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor Serenay Sarıkaya'nın göğsünü gere gere verdiği pozlar olay oldu Serenay Sarıkaya'nın göğsünü gere gere verdiği pozlar olay oldu İhtiyaç kredisinde en düşük faizi isteyen banka değişti İhtiyaç kredisinde en düşük faizi isteyen banka değişti Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor 2025 emekli ve memur zammı hesapları değişti 2025 emekli ve memur zammı hesapları değişti