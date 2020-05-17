Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı: İşte sıcaklıkların virüs üzerindeki etkisi!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Ataş Kara, koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırmanın sonucunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Kara, Harvard ve MIT araştırmacılarının, 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının koronavirüs bulaşında azalma sağladığı sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Kara, şu ifadelere yer verdi:

Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor.