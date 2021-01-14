Prof. Dr. Baykal'dan şok iddia: Koca'ya yapılan aşı, Çin aşısı değil miydi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde Bilim Kurulu üyeleriyle beraber koron avirüs aşısı oldu. Ancak Fahrettin Koca'ya yapılan aşıyla ilgili yapılan bir paylaşım kafaları karıştırdı.

Prof. Dr. Cem Baykal Twitter hesabında, Koca'ya yapılan aşı ile ilgili şu iddialarda bulundu:

"Bu aşı hazır enjektör olarak geldiyse sağlık bakanlığı niye enjektör ihalesi yaptı, yok flakonda geldiyse bu yapılan ne? Evet buyurun bekliyorum yanıtı...

Aldığımız aşı bu şekildeyse bakana yapılan ne? Yer miyiz biz bunu?

Bakanlık şöyle bir tablo paylaştı sağlık kurumlarıyla, buna göre aşı tek kullanımlık flakonda ama enjektörsüz??? yani alıştığımız hazır enjektör şeklinde değil (mi?). eski usul bir flakondan birden çok hastaya değişik enjektörlerle çekerek yapılacak mı?

neyse eğer aşı bize de gelirse anında olacağım için video olarak flakondan koluma paylaşırım. ama aşı olacak kişi için özel karekodlu olacak dediğine göre her kutuda bir kişilik doz var. o zaman niye enjektörlü değil de flakondan enjektöre çekme derdi var?

hayır bir de aşının her iki dozu da ayne pandemik aşı ile uygulanmalıdır diyor, ya ikinci bir çeşit aldınız da karışmasın mı diyorsunuz?"

Prof. Dr. Cem Baykal daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulunara, "Beni yanıltan bakanlık dahil herkesin paylaştığı fotoların tek kullanımlık enjektör şeklinde olmasıymış. Düzeltelim ki yalan yanlış şüphe oluşturmuş olmayalım" dedi.