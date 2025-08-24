  1. Anasayfa
Prof. Dr. Bengi Başer hakkında ''hırtlar vadisi'' karikatürü suç duyurusu

Prof. Dr. Bengi Başer hakkında ''hırtlar vadisi'' karikatürü suç duyurusu
Güncelleme:

Sosyal medya hesabından "Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!.." diyerek karikatürize bir paylaşım yapan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında Diyarbakır Barosu suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Valiliği, okullar açılmadan hemen önce sokak köpeklerini hedef aldı.

Valilik yazısında hayvanların “tehdit” oluşturduğu öne sürülerek belediye ve kaymakamlıklara toplama emri verildi.

Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen yazıda, “sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşların can güvenliğine tehdit” denilerek, sokak hayvanlarının 'ivedilikle toplanması' talimatı verildi.

Sokak hayvanlarını hedef alan karara tepki yağarken; konuya dair bir paylaşım da Prof. Dr. Bengi Başer X hesabından “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!..” ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından Diyarbakır Barosu, Başer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Diyarbakır Barosu'nun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"X adlı sosyal medya platformu üzerinden, fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getiren ve ‘insan alt türleri’ gibi nefret söylemleri içeren paylaşımı yapan kişi hakkında, ‘Nefret ve Ayrımcılık’ (TCK m.122) ve ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ (TCK m.216) suçlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

