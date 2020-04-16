  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Nisan 2020 12:28

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüsü yendi

Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, koronavirüs tedavisinin ardından taburcu oldu.

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüsü yendi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Yeşilköy'deki özel bir hastanede, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi kapsamında yoğun bakımda kalan Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu iyileşti.

Bu sabah hastaneden taburcu edilen Tutluoğlu'na hastane çalışanları tarafından çiçek takdim edildi.

''DOKTOR KISMINDAYKEN HASTA KISMINI DA YAŞAMIŞ OLDUK''

Doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla aracına kadar eşlik edilen Tutluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zaten bu hastanenin çalışanıyım. Doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış olduk. Tabii ki çok farklı bir duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Akademik Solunum Derneği , bülent tutluoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM