Prof. Dr. Celal Şengör ''dini değerleri aşağılama'' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

DHA'nın haberine göre, Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.

CELAL ŞENGÖR NE SÖYLEMİŞTİ?

23 Mayıs'ta Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek Bilim" programına konuk olarak Celal Şengör, Akademisyen Ahmet Arslan ve Harran'daki kazı başkanı Mehmet Önal katıldı.

Mehmet Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek, "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Araya giren Şengör ise, "Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil" dedi.

Programı sunan Fatih Altaylı'nın "İstersen Celal sen bu konuya hiç girme" uyarısı üzerine "Hayır ama bu önemli" diye yanıt veren Şengör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok."

GÜLŞEN'İ TUTUKLAMAYA SEVK EDEN SAVCI

Prof. Dr. Celal Şengör'ü ifade vermeye çağıran savcının şarkıcı Gülşen’i ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan gözaltına alıp, tutuklamaya sevk eden savcı olduğu öğrenildi.