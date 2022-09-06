Prof. Dr. Celal Şengör ifadeye çağrıldı

Katıldığı televizyon programındaki söylediği sözlerle ilgili "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi.

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi. Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.