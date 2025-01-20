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Prof. Dr. Celal Şengör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilginç ifadeler

Prof. Dr. Celal Şengör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilginç ifadeler
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Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses'e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile ortak düşünebildiği bir konunun olmadığını belirterek "Hangi konuyu ele alırsan al tam zıt düşünüyoruz" dedi.

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör programda doğurganlık hızının azalması sonrası son dönemde alarm veren nüfus sorununa değinildi. O anlarda Özlem Gürses, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çocuk ve doğum yardımlarını hatırlattı.

Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak düşündükleri bir konu olmadığını söyledi. Ayrıca Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam zıt düşüncede olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Şengör konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı’yla ortak düşünebildiğimiz bir konu bulsam… Yok, hiç yok. Hangi konuyu ele alırsan al tam zıt düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler özlem gürses prof. dr. celal şengör recep tayyip erdoğan ortak nokta
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