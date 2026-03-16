  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Celal Şengör'den Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya gözyaşları içinde veda

Prof. Dr. Celal Şengör'den Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya gözyaşları içinde veda

Prof. Dr. Celal Şengör'den Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya gözyaşları içinde veda
Güncelleme:

Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen anma töreninde Prof. Dr. Celal Şengör, yakın dostu Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Şengör, "Arkadaşımı çok özledim" diyebildi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi.

Törende söz alan yakın dostu Prof. Dr. Celal Şengör, Ortaylı'dan bahsederken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

"Dünyanın Büyük Tarihçilerinden Biriydi"

İlber Ortaylı’nın uluslararası düzeyde bir değer olduğuna vurgu yapan Şengör, "Osmanlı ile ilgili bir sergi kataloğunu açtım, ilk makale İlber Ortaylı. İnşallah milletçe onun hatırasını ayakta tutabiliriz. Onun tek isteği, bilgili ve donanımlı bir toplum görmekti" şeklinde konuştu.

"Birisi Hakkında Kötü Söz Söylediğini Duymadım"

Ortaylı’nın nezaketine ve beyefendi kişiliğine vurgu yapan Şengör, Ortaylı'nın entelektüel derinliğinin yanında her zaman beyefendi bir kimlik taşıdığını belirtti.

Şengör, "Ben İlber'in birisi hakkında kötü bir laf söylediğini asla duymadım" ifadelerini kullandı.

Ortaylı'nın eski bir programını izlerken kendini tutamayıp ağladığını ifade eden Şengör, "Arkadaşımı çok özledim" sözleriyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

Tören, akademik camiayı yasa boğan bu anlamlı veda ile sona ererken, İlber Ortaylı'nın hatırasının gelecek nesillere aktarılacağı mesajı verildi.

HalkTV

Bu Haberleri Kaçırma...

Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!
Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurluyor
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurluyor
İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı
Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı
Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu
Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Etiketler Prof. Dr. Celal Şengör prof. dr. ilber ortaylı galatasaray üniversitesi Celal Şengör ilber ortaylı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti İsrail kara harekatına başladı; Bölgesel savaş riski artıyor! İsrail kara harekatına başladı; Bölgesel savaş riski artıyor! Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi İzmir'de kadına kan donduran şiddet: Darp edip balkondan aşağı attı! İzmir'de kadına kan donduran şiddet: Darp edip balkondan aşağı attı! Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı ''Dur'' ihtarından kaçan sürücü: ''Cezaevine girerim ama arabamı vermem'' ''Dur'' ihtarından kaçan sürücü: ''Cezaevine girerim ama arabamı vermem'' Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti Yine bir eli silahlı, boşama aşamasındaki cani dehşeti: Hem eşini öldürdü hem kendini! Yine bir eli silahlı, boşama aşamasındaki cani dehşeti: Hem eşini öldürdü hem kendini!
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurluyor Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurluyor Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı! Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı! Türkiye'nin ilk uydu kenti projesi tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi Türkiye'nin ilk uydu kenti projesi tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi İran'ın saldırılarında öldüğü iddia edilmişti... Netanyahu 'öldü' iddialarını bu video ile yalanladı İran'ın saldırılarında öldüğü iddia edilmişti... Netanyahu 'öldü' iddialarını bu video ile yalanladı Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı