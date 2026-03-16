Prof. Dr. Celal Şengör'den Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya gözyaşları içinde veda

Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen anma töreninde Prof. Dr. Celal Şengör, yakın dostu Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Şengör, "Arkadaşımı çok özledim" diyebildi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi.

Törende söz alan yakın dostu Prof. Dr. Celal Şengör, Ortaylı'dan bahsederken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

"Dünyanın Büyük Tarihçilerinden Biriydi"

İlber Ortaylı’nın uluslararası düzeyde bir değer olduğuna vurgu yapan Şengör, "Osmanlı ile ilgili bir sergi kataloğunu açtım, ilk makale İlber Ortaylı. İnşallah milletçe onun hatırasını ayakta tutabiliriz. Onun tek isteği, bilgili ve donanımlı bir toplum görmekti" şeklinde konuştu.

"Birisi Hakkında Kötü Söz Söylediğini Duymadım"

Ortaylı’nın nezaketine ve beyefendi kişiliğine vurgu yapan Şengör, Ortaylı'nın entelektüel derinliğinin yanında her zaman beyefendi bir kimlik taşıdığını belirtti.

Şengör, "Ben İlber'in birisi hakkında kötü bir laf söylediğini asla duymadım" ifadelerini kullandı.

Ortaylı'nın eski bir programını izlerken kendini tutamayıp ağladığını ifade eden Şengör, "Arkadaşımı çok özledim" sözleriyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

Tören, akademik camiayı yasa boğan bu anlamlı veda ile sona ererken, İlber Ortaylı'nın hatırasının gelecek nesillere aktarılacağı mesajı verildi.

