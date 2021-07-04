Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Çelik Aruoba dün gece hayatını kaybetti.

Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çelik Aruoba hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliği yaşayan Aruoba, bugün Ankara'da, ikindi namazından sonra eşinin kabrinin yanında toprağa verildi.

Çelik Aruoba kimdir?

Çelik Aruoba, şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın da oğlu, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba, T24’te yazan Türkiye’de otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden İskender Aruoba’nın da kardeşiydi.

1942 yılında doğan Çelik Aruoba, Ankara Üniversitesi SBF İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu, aynı üniversitede doktorasını tamamladı.

2009 yılına kadar Ankara Üniversitesi İktisat Profesörü olarak ders veren Çelik Aruoba, iktidat bölümü başkanlığı, Gelişme ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü, Türkiye Ekonomi Kurumu Genel Sekreteri, Yakın Doğu Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Müdürü olarak görevlerini üstlendi.

Öğretim ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, özellikle beslenme, uluslararası ticaret, çevre politikaları uluslararası ticaret ilişkileri, tarım ekonomisi, tarımda organik üretim, vb gibi konulardaki araştırmalarının yanı sıra- uzun bir süreden beri bölgesel kalkınma, tarımsal gelişme, -son dönemlerde, giderek artan ölçüde, 2 çevre ve doğal kaynak kullanımı duyarlı-bölge planlaması ve bölge yönetimi konularında Türkiye’de ve Türkiye dışında, proje yöneticisi olarak, çeşitli araştırmalar yapmıştır.